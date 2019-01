’Krikke negeerde advies’

De opbouw van een houtstapel voor een vreugdevuur tijdens de jaarwisseling. Ⓒ Foto ANP

Scheveningen - Burgemeester Krikke van Den Haag heeft alle waarschuwingen rondom de vreugdevuren in Scheveningen in de wind geslagen. De brandweer heeft van begin af gezegd dat ’de gekozen opzet, uitvoering en inschatting van de risico’s’ onverantwoord was. Bij de bouw waren er direct strubbelingen tussen gemeente en politie.