Twitter slaat op hol: ribbeltjes peper hebben functie

De potjes hebben ribbeltjes, maar die zijn niet voor de sier, concludeert een Twitteraar. Sindsdien is het hek van de dam.

Een video van hoe de specerijen eigenlijk moeten worden besprenkeld over het eten, gaat viraal en krijgt veel navolging. Mensen proberen het thuis uit en worden bevestigd in hun nieuwe overtuiging.

„Hoe oud was je toen je erachter kwam dat deze ribbeltjes eigenlijk een functie hebben?”, vroeg iemand enkele dagen geleden, zo spot The Best Social. Die tweet wordt inmiddels becommentarieerd door 168.000 mensen.

„Ik was nu jaar oud”, reageert iemand. „Ik ren nu naar beneden om dit tegen mijn moeder te vertellen”, zegt een ander.

Een enkeling raakt zelfs overenthousiast en vergeet terstond om de kwaliteit van zijn avondmaal te waarborgen.

Overigens is de openbaring ook in Nederland aangekomen en ook hier is de ’nieuwe’ methode bezig aan een opmars.