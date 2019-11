Jongens op scooter slaan en bespugen 13-jarige fietser

De politie hoopt de daders nog in de kraag te kunnen vatten. Het incident deed zich voor op vrijdag 8 november. Het minderjarige slachtoffer fietste die avond rond 18:05 uur op de Vaartweg nabij het centrum van Hilversum.

„Net op het moment dat hij linksaf de Havenstraat in wilde slaan, kwamen twee jongens op een brommer links van hem rijden. De jongen op de fiets hoorde dat de bestuurder van de bromfiets iets tegen hem zei. Toen hij vroeg wat hij zei omdat hij hem niet kon verstaan, zei de bestuurder van de scooter: ’Hou je kankerbek’”, aldus de politie in een opsporingsbericht.

Verderop valt het duo de fietser opnieuw lastig. Ze komen weer naast hem te rijden en dwingen de jongen tot stilstand. Na een woordenwisseling deelt de bestuurder van de scooter meerdere rake klappen uit tegen het hoofd van het slachtoffer. Ook bespugen ze hem.

Signalement

De verdachte bestuurder heeft een licht getinte huidskleur, is waarschijnlijk tussen de 16 en de 17 jaar oud en tussen de 1.70 en 1.80 meter lang. Hij had opgeschoren haar met op de bovenkant krullen, droeg een muts op zijn hoofd en had een jas met een bontkraag aan. De jongen reed op een zwarte bromfiets met een donkere bezorgbox achterop.

„Van de bijrijder is bekend dat hij een licht getinte huidskleur heeft en in het zwart gekleed was”, meldt de politie.