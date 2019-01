Misbruikdrama in atletiekwereld

De man kon jarenlang, frequent, jonge meisjes misbruiken (archieffoto, beeld ter illustratie). Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Een atletiektrainer uit Rotterdam heeft de afgelopen vijfendertig jaar ongehinderd diverse minderjarige meisjes die hij onder zijn hoede had, in de leeftijd van 11 tot 18 jaar, jarenlang misbruikt. In meerdere gevallen leidde dit tot zwangerschappen bij de jonge sportsters.