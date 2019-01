Militair jurist: missie Mali was ’poppenkast in de woestijn’

De inzet van commando’s in Mali was volgens Sterk verspilling. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Militair jurist Reinout Sterk ging in 2015 op uitzending naar Mali. Hij hoopte er zijn commandant bij te staan bij het nemen van beslissingen die het verschil maken. Tussen leven en dood. En wel of geen internationale diplomatieke rel. Wat hij daadwerkelijk deed, was zich een halfjaar lang een ongeluk vervelen. „Niks meer dan een poppenkast in de woestijn waren we.”