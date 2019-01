’Verspilling van geld bij missie Mali’

Het vandaag verschenen boek De missie Mali van de militair jurist schetst een inktzwart beeld van de VN-operatie waaraan ons land sinds 2014 deelneemt. Sterk kan nauwelijks geloven dat zo slordig met door de belastingbetaler betaalde middelen wordt omgegaan.

„Niemand lijkt belang te hechten aan de vraag of het eigenlijk nuttig is wat we daar doen. Mensen zijn vooral bezig met het uitvoeren van hun opdracht en het bereiken van de volgende rang”, zegt Sterk.

„Echt veel te doen had ik niet”, zegt Reinout Sterk over zijn tijd in Mali. Ⓒ Foto Arjen Ottema

