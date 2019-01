Een halve eeuw vervoerde Ton dieren en niet altijd zonder gevaar

Een aardvarken heeft lak aan de reputatie van Van Maanen en stribbelt wat tegen als de transporteur het dier in een kist wil stoppen. Natuurlijk lukt het toch. Ⓒ VidiPhoto

Arnhem - Hondsberoerd door een ijsbeer achter in de auto of een verkeersboete vanwege een neushoorn in de trailer. Dierentransporteur Ton van Maanen (64) maakte het allemaal mee. Deze week is hij officieel vijftig jaar in dienst bij Koninklijke Burgers’ Zoo. „Ik heb weleens een tijger in mijn wagen gehad die heel rustig de kist open begon te krabben.”