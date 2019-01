Hoop op bevrijding zeven jaar geleden ontvoerde Groninger Ewold Horn

Ewold Horn (links), medevogelaar Lorenzo Vinciguerra (midden) en een Filipijnse gids bereiden een maaltijd voorafgaand aan hun ontvoering. Ⓒ AFP

Volgens het Filipijnse leger is er in de zoektocht naar de ontvoerde Nederlander Ewold Horn belangrijke informatie binnengekomen. Een bevrijde gevangene heeft verteld waar de vogelaar – al zeven jaar gekidnapt – verblijft en heeft ook over de omstandigheden uitvoerig verklaard. Pogingen om onze landgenoot te bevrijden gaan door, verzekert een hoge official in het Aziatische land. Het biedt weer hoop op een goede afloop.