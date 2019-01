Tom Coronel crasht met webshop, maar er staat nog heel imperium overeind

Tom Coronel op de wel succesvolle kartbaan in Huizen, die hij samen met familieleden runt. Ⓒ Aldo Allessie

Naarden - Nog voordat Tom Coronel komende maandag aan de start verschijnt voor de Dakar Rally, is hij zakelijk gecrasht. Het webwinkelbedrijf dat de autocoureur met zijn jeugdvriend Marc Koster bestierde, is failliet verklaard. Ondanks deze tegenvaller kan Coronel goedgemutst aan zijn rally starten, want er staat nog een heel imperium overeind.