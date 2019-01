Strijd tegen de ondergeschoven positie van slachtoffers in de rechtszaal

Richard Korver: geen verschijning die je makkelijk over het hoofd ziet. Ⓒ Amaury Miller

In rechtbanken wordt hij geregeld gezien en behandeld als een vreemde eend in de bijt. Voor een goede plek voor ’zijn’ slachtoffers moet hij nog altijd knokken, en het is geen vanzelfsprekendheid dat hij een microfoon krijgt. Of het dossier. Het is wel mede dankzij zijn vasthoudendheid dat slachtoffers in ’s lands rechtszalen worden gezien en gehoord. Ook al is hun positie nog lang niet wat die moet zijn. Advocaat Richard Korver over „de wondere wereld van tegenwerking op alle fronten.”