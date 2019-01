Blauwvintonijn geveild voor 2,7 miljoen euro

Koper Kiyoshi Kimura en zijn blauwvintonijn. Ⓒ EPA

TOKIO - Een blauwvintonijn van 278 kilogram is op de eerste veiling van het jaar op de vismarkt van Tokio verkocht voor een recordprijs van 2,7 miljoen euro. De koper is Kiyoshi Kimura, de eigenaar van de restaurantketen Sushi Zanmai. Bij betaalde 333,6 miljoen yen voor de vis die voor de kust van Japan was gevangen.