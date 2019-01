Vrouw stuurt 159.000 appjes: ’Ik maak sushi van je’

Volgens Arizona Republic verstuurde Jacqueline Ades de berichten in een tijd van tien maanden. Eerder werd gemeld dat ze meer dan 65.000 berichten naar de man stuurde, maar dat aantal blijkt nu aanzienlijk hoger.

Volgens het politierapport vertoont de vrouw ’tekenen van geestesziekte’.

Het slachtoffer, een man uit Paradise Valley, vond de vrouw via een datingsite voor miljonairs. De twee spraken af maar de vrouw werd al gauw geobsedeerd van hem. Die interesse bleek niet wederzijds.

Ⓒ Paradise Valley Police Department

De vrouw werd in eerste instantie vrijgelaten, maar kwam vervolgens niet opdagen in de rechtbank. Wel verscheen ze bij het huis van haar slachtoffer. Toen Ades toch meerdere rechtbankafspraken had gemist, werd zij op 8 mei 2018 opnieuw gearresteerd.

Ades zit momenteel in de gevangenis van Maricopa County. Ze zegt zich niet schuldig te hebben gemaakt aan stalking of misdaden. In februari zal Ades moeten voorkomen.