Hond én baasje bijten hardloper

De vrouw werd in eerste instantie gegrepen door de hond. Ze probeerde zich te verdedigen met pepperspray. Toen ze niet veel later opnieuw dezelfde hond en diens baas tegenkwam, ging het opnieuw mis. De eigenaar van de hond, een vrouw, gooide het slachtoffer op de grond en sloeg op haar in. „In een poging de vrouw van zich af te duwen werd ze gebeten in haar onderarm door de vrouw.” Het slachtoffer liep een flinke wond op volgens de politie.

De 19-jarige Alma Cadwalader is vrijdag gearresteerd op verdenking van het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel, het gebruiken van geweld en diefstal. Cadwalader zou de pepperspray van haar slachtoffer hebben ingenomen. Of de 19-jarige een advocaat heeft is volgens Los Angeles Times onbekend.