Brand afvalverwerker Wijster onder controle

WIJSTER - Na urenlang blussen heeft de brandweer een brand bij afvalverwerker Attero in Wijster (Drenthe) onder controle gekregen. De brand brak vrijdagavond uit en woedde in een loods waarin plastic was opgeslagen. De loods is verwoest. Er zijn geen gewonden gevallen. Het nablussen duurt nog enkele dagen, aldus een woordvoerder van de brandweer