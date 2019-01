Man probeert met omkoping onder boete uit te komen

Om 01.20 uur zag een motoragent een automobilist met 115 kilometer per uur door de Lovensdijkstraat rijden. Daar is 50 kilometer per uur toegestaan. De automobilist werd aan de kant gezet en een gesprek volgde. De automobilist bood een geldbedrag om zo van de boete af te komen waarna de man werd aangehouden op grond van artikel 177 van het strafrecht: Beloven van gift aan politieambtenaar met het oogmerk hem te bewegen iets na te laten.

Het rijbewijs van de hardrijder is ingenomen. De automobilist had teveel gedronken en kreeg daar een boete van 325 euro voor. De officier van justitie neemt later dit jaar een besluit over de poging tot omkoping.