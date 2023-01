Flinke vertraging na kettingbotsing met vijf wagens op A1

NAARDEN - Door een kettingbotsing met vijf auto’s is er dinsdagochtend behoorlijk wat overlast voor het verkeer op de A1 bij Naarden. Vanwege de afzetting is er zo’n uur vertraging voor het spitsverkeer wat over de A1 moet.