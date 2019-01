’Krikke keurt haar eigen vlees’

De Telegraaf maakte vrijdag bekend dat het Instituut Fysieke Veiligheid onderzoek gaat doen naar de gebeurtenissen rond de vonkenregen die de badplaats teisterde. „Het IFV is een organisatie die geschikt is voor deze evaluatie, gezien de ervaring die zij heeft met evaluatieonderzoek naar verschillende crises en incidenten in Nederland”, schreef Krikke in een persverklaring.

Dat zij dat van binnenuit weet, wordt duidelijk via de website van de Veiligheidsregio Haaglanden. Krikke zit uit hoofde van haar functie als burgemeester in het algemeen bestuur van de veiligheidsregio, maar is dientengevolge ook lid van het algemeen bestuur van het IFV, de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio’s en hun veiligheidspartners.

Hoewel Krikke niet in het dagelijks bestuur zit, maken oppositiepartijen in Den Haag zich zorgen over de onafhankelijkheid van het onderzoek, blijkt uit reacties bij regionale zender Omroep West. „Dat is een geval van de slager die zijn eigen vlees keurt”, stelt Martijn Balster van de PvdA in de Haagse gemeenteraad. Ook andere fracties laten zich met die term uit over de keus voor IFV voor het onderzoek. Raadslid Daniëlle Koster van het CDA noemt het ’heel bijzonder’. „Je moet met dit soort zaken alle schijn van belangenverstrengeling vermijden. Het is heel onverstandig, het is extra wrijven in een vlek.”