Brusselse brandweer bevrijdt 10-jarige uit schoorsteen

De jongen was met een zaklamp aan het spelen. Walter Derieuw van de Brusselse brandweer zegt tegen VRT dat de zaklamp viel in een hol gedeelte van de schouw is gevallen. De jongen probeerde de zaklamp te pakken maar kwam dus vast te zitten. Zijn ouders belden de brandweer.

De reddingsactie verliep volgens Deriew soepel: „De jongen is in een goede positie gedraaid en konden de jongen er toch lichtjes uit trekken.” De schouw hoefde niet te worden afgebroken.