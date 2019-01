Zo slecht is jouw huisdier voor het milieu

Een paard vervuilt evenveel als 21.453 kilometer rijden in een SUV. De poes staat gelijk aan 1.413 kilometer en met een hond staat gelijk aan 3.677 kilometer, schrijft het AD.

Een konijn vervuilt evenveel als 691 kilometer met een SUV en een parkiet staat gelijk aan 124. Eén van de zuinigste dieren is de vis: een vis staat gelijk aan 14 kilometer.

Te veel eten

Als het even kan verwennen we de hond met een stuk vlees van de slager en we geven onze dieren vaak te veel eten. Uit onderzoek van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren is zo’n 35% van alle huisdieren te dik.

Niet alleen de voeding is slecht voor het milieu, ook de huisvesting en de uitwerpselen, aldus het AD. Wie bijvoorbeeld een paard heeft moet ook rekening houden met de autoritjes van en naar de stal.

Oplossing

De huisdieren hoeven overigens niet per se direct het huis uit om zo bij te dragen aan een beter milieu: letten op de hoeveelheid voeding die een dier mag is een eerste stap. Daarnaast raden de onderzoekers aan om huisdieren restvlees te geven.