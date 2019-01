Patriarch verleent Oekraïense kerk autonomie

Het decreet werd ondertekend door de oecumenische patriarch Bartholomeus I tijdens een dienst met het hoofd van de Oekraïense kerk, de metropoliet Epifaniy en president Petro Porosjenko in de Sint-Joriskathedraal van het patriarchaat in Istanboel. Porosjenko vergelijkt deze stap met het Oekraïense referendum voor onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie in 1991.

Porosjenko schreef op Twitter: „Dit is een historische gebeurtenis en een geweldige dag.” Hij sprak over een nieuw tijdperk in de orthodoxe kerk en voegde eraan toe: „God zij dank.”

Woede

Het patriarchaat, de zetel van de spirituele leider van ongeveer 300 miljoen orthodoxe christenen wereldwijd, steunde in oktober het verzoek van Oekraïne voor de nieuwe kerk. Moskou is woedend over de overstap. De Oekraïense orthodoxe kerk viel ruim driehonderd jaar onder het patriarchaat Moskou.

De relatie tussen Oekraïne en Rusland is dramatisch verslechterd door de Russische annexatie van de Krim, de steun van Moskou aan opstandige separatisten in het oosten van Oekraïne en de beschieting en inbeslagname van Oekraïense marineschepen door de Russische kustwacht in de Zee van Azov.