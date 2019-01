Vervoersbedrijf RET zet Jerry M. op non-actief na onthulling misbruik

Ⓒ De Telegraaf

Rotterdam - Het Rotterdamse vervoersbedrijf RET heeft Jerry M. zaterdagochtend uit het rooster gehaald en op non-actief gesteld. De beslissing volgt op de publicatie in De Telegraaf dat de 58-jarige buschauffeur de afgelopen vijfendertig jaar ongehinderd diverse minderjarige meisjes die hij onder zijn hoede had als atletiektrainer, in de leeftijd van 11 tot 18 jaar, jarenlang heeft misbruikt. Hoe het verder moet met de man, gaat het RET onderzoeken.