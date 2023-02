Premium Het beste van De Telegraaf

Marine geeft Oranjes inkijkje in jacht op drugs: balen coke achter boten

Door Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

Koningin Máxima en prinses Amalia stappen aan boord van het marineschip. Ⓒ Foto’s ANP/HH

Caribische Zee - De verplaatsing van het koninklijk gezelschap van Aruba naar Curaçao verliep woensdag per marineschip. Het gaf defensie een uitgelezen kans om aan het royale gehoor uit te leggen waar het in het zuidelijkste deel van het koninkrijk elke dag mee bezig is.