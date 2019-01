Rovend bestuurslid was juist zo’n aardige vrouw

De basisschool is bereid financieel in te springen mocht dat nodig zijn voor de kinderen. Ⓒ Google Streetview

OUDENBOSCH - De vrouw die ervan wordt verdacht vijftienduizend euro van de oudervereniging van een basisschool in Oudenbosch te hebben verduisterd, was een aimabele dame die zeer betrokken was bij de school. Dat zeggen diverse ouders van kinderen die op De Klinkert lessen volgen. „De schok is dan ook groot”, zegt klassenmoeder van groep 4 Joëlla Buddenberg, wier zoon op De Klinkert zit. „Dit had helemaal niemand zien aankomen en iedereen is verbijsterd over wat er is gebeurd.” Toch waren er achteraf gezien wel aanwijzingen dat er iets niet goed zat.