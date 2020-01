Meisje (10) gestorven na val uit raam azc Heerlen

Het exterieur van het asielzoekerscentrum in Heerlen. Ⓒ Google streetview

HEERLEN - Het 10-jarige Eritrese meisje dat afgelopen zaterdag uit een raam van het azc in Heerlen viel, is donderdag in het academisch ziekenhuis van Maastricht overleden aan haar verwondingen. Dat heeft een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) laten weten.