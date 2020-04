Indonesiërs verlaten zwemmend ’coronaboot’

De komst van het passagiersschip met 255 passagiers leidde tot onrust in de stad. Inwoners verzamelden zich dinsdag in de haven om hun ongenoegen duidelijk te maken. Er werd volgens een functionaris nog overlegd over de vraag of het schip mocht aanleggen, toen sommige opvarenden in reddingsvesten zelf naar de kant zwommen.

De veerboot kreeg uiteindelijk alsnog groen licht om aan te meren. Op videobeelden is te zien dat hulpverleners in beschermende pakken aan boord testen uitvoeren. De opvarenden moeten nu aan land in quarantaine. Het duurt naar verwachting ongeveer een week voordat ze de uitslag te horen krijgen.

In Indonesië zijn tot dusver bijna 3000 coronabesmettingen en 240 sterfgevallen door het virus vastgesteld. Op Flores zijn nog geen coronagevallen gemeld.