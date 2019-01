Jongetje (1) opzettelijk van flat gegooid

De politie en het Mobiel Medisch Team (MMT) doen onderzoek. De dreumes is ademend, maar in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In dezelfde straat hielden agenten een verdachte aan. Het gaat om een 41-jarige man. Wat zijn rol precies is en wat zijn relatie is ten opzichte van het slachtoffertje, wordt onderzocht.

Volgens een ooggetuige is de man opgepakt aan de overkant van de straat waarin het incident plaatsvond. Hij was tussen geparkeerde auto’s in elkaar gezakt, zo meldt RTV Rijnmond. „Hij ging naast mijn auto op de grond liggen en deed zijn T-shirt uit”, vertelt een buurman tegen de NOS. „Hij was op blote voeten en in joggingsbroek. Op een gegeven moment gilde hij en deed hij heel raar. Ik dacht eerst dat hij was neergestoken. De politie trapte er niet in en zei ’meneer, opstaan, opstaan.’ Daarna werd hij meegenomen.”

Het onderzoek naar het drama is in volle gang, de flat en de Fresiastraat zijn door de politie afgezet met linten. Enkele getuigen zouden zijn meegevraagd naar het bureau om daar te worden gehoord.