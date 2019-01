Shutdownoverleg loopt vast: muur Mexico breekpunt

Breekpunt bleef de bouw van de muur op de grens met Mexico. Trump eist dat daarvoor op de begroting voor de komende tijd 5,6 miljard (bijna 5 miljard euro) wordt uitgetrokken. Anders blijven veel ambtenarenloketten dicht. De Democraten, die nu de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden, voelen er niets voor zoveel geld te spenderen aan Trumps verkiezingsbelofte.

Een assistent van Pence noemde de bijeenkomst ,,productief'' maar zei er bij dat er tijdens de ,,conversatie niet diep is ingegaan op bedragen in dollars''. Wel hebben beide partijen afgesproken het zondag nog eens te proberen nader tot elkaar te komen.

’Immoreel’

De leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, kondigde na afloop van de bijeenkomst aan dat de Democraten nieuwe wetgeving zullen in dienen om de overheid gedeeltelijk weer te kunnen openen. Pelosi had Trumps eisen voor de muur eerder al ,,immoreel" en ,,zonde van het geld" genoemd.

Afgelopen donderdag had de partij ook al een wet ingediend, maar president Trump had al aangekondigd dat hij de wet, die ook nog langs de Senaat moest, niet zou tekenen als hij geen geld voor de muur krijgt. In het wetsvoorstel van de Democraten was 1,3 miljard dollar opgenomen voor grenshekken en 300 miljoen dollar voor verdere grensbeveiliging.

In een serie tweets benadrukte Trump zaterdagavond nogmaals het belang van de muur en hoezeer het Amerikaanse volk deze vorm van grensbeveiliging wil.