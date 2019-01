Bomexpert omgekomen bij demonteren

Het explosief was een van de twee die gevonden was in een tas dicht bij de kerk. De bom is nog niet opgeëist.

Het incident vindt minder dan twee dagen voor het koptische kerstfeest plaats, dat op 7 januari wordt gevierd. Kerken en kloosters worden de komende dagen extra beveiligd.

Egyptische veiligheidsdiensten hebben al jaren hun handen vol aan moslimextremisten die aanslagen plegen op koptische christenen, toeristen en veiligheidspersoneel. In november vielen er nog zeven doden bij een aanslag op christenen die onderweg terug waren van een koptisch klooster zo’n 260 kilometer ten noorden van Caïro.