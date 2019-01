Laatste stemdag op muurtekst Van der Laan

Van der Laan schreef de woorden in een brief aan alle Amsterdammers, waarin hij bekendmaakte dat hij moest stoppen met zijn werk als burgemeester. Hij stierf op 5 oktober 2017 op 62-jarige leeftijd aan longkanker. Het initiatief van de muurtekst kwam van een bewoonster in de Baarsjes, de wijk waar Van der Laan ook lang heeft gewoond.

In totaal kamen er 59 ontwerpen binnen. Zoals het er nu naar uitziet, komt het kunstenaarscollectief Kamp Seedorf als winnaar uit de bus. Zijn variant op het inmiddels bekende graffitikunstwerk Damsko Strijder heeft tot nu toe veruit de meeste stemmen. Dit portret van Van der Laan verscheen in februari 2017 nadat bekend was geworden dat hij ziek was op een metro-ingang in Amsterdam-Oost.