Zonder de Efteling hoeft het voor Wim (90) niet meer

Ⓒ Rias Immink

Kaatsheuvel - Voor Wim Wouters is het hét medicijn tegen de eenzaamheid: een dagelijks bezoek aan pretpark de Efteling. De 90-jarige Dongenaar fietst sinds jaar en dag vijf keer per week naar het park. Zaterdag was hij voor één keer zélf de grootste attractie en werd hij ter ere van zijn verjaardag in het zonnetje gezet.