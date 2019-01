Krankzinnige wereldreis met elektrische auto

Met een elektrische auto de wildernis in? Kan prima, bewees Wiebe Wakker. Ⓒ Eigen foto

Amsterdam - Met een elektrische auto de wereld rond? Het kan, bewijst Wiebe Wakker. In bijna drie jaar tijd legde hij tienduizenden kilometers af, waardoor hij nu met een omweg afkoerst op eindpunt Sydney. Het was niet altijd makkelijk, vertelt hij, maar het viel hem mee. En natuurlijk was de reis één groot avontuur.