Dodelijke selfie bij kliffen: fatale val student (26)

CO CLARE - Opnieuw heeft een toerist het maken van een selfie met de dood moeten bekopen. In het westen van Ierland viel zaterdag een 26-jarige student uit India van een ruim 200 meter hoge klif in zee. Volgens ooggetuigen verloor de man zijn evenwicht toen hij een selfie wilde maken bij de rand van het klif.