Klein beetje lucht voor New Delhi

De uiterst kleine, gevaarlijke deeltjes fijnstof in de lucht zijn iets afgenomen. Ⓒ REUTERS

NEW DELHI - Regen heeft zondag een beetje meer lucht gegeven aan de inwoners van New Delhi. De Indiase hoofdstad is al twee maanden bedekt door een dikke smoglaag. De luchtkwaliteit is nu iets minder slecht geworden, maar nog steeds gekwalificeerd als „zeer slecht.”