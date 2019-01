’Krekels teisterden VS-diplomaten Cuba’

Eind 2016 kwamen de eerste klachten binnen van de Amerikaanse diplomaten die een aanhoudende hoge piep hoorden. Door de ’aanvallen’ kregen meer dan twintig mensen last van hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en licht hersenletsel. Gedacht werd aan een stralingswapen. Cuba ontkende hier ook maar iets mee te maken te hebben.

Wetenschappers onderzochten de geluidsfragmenten en kunnen nu enkel concluderen dat het geluid afkomstig is van krekels, zo meldt The New York Times. De onderzoekers sluiten een geluidsaanval niet uit, maar de onderzochte opname bevat slechts geluid van krekels. Het ambassadepersoneel zou volgens hen dus ook niet ziek zijn geworden van het geluid, maar van iets anders.

