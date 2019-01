Weer forse wintersportfiles in Oostenrijk en Duitsland

Ook afgelopen nacht sneeuwde het weer flink. Op sommige plekken viel tot wel 70 centimeter. Bij de Fernpas in Tirol staan terugkerende wintersporters uren in de rij. De ANWB heeft al opgeroepen om de thuisreis tot maandag uit te stellen.

Tot maandag wordt er in Duitsland en Oostenrijk aan de noordkant van de Alpen nog altijd zware sneeuwval verwacht. Volgens de Duitse weerdienst kan er zondag in het zuiden van Beieren tot en met veertig centimeter sneeuw vallen. In de betreffende gebieden blijft er gevaar voor lawines.

De files van zondagochtend aan de noordkant van de Alpen. Ⓒ Google Maps