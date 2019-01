Door storm van dinsdag meer rommel op Wadden

Vanaf de ochtend kunnen door het hele land windstoten tot 80 kilometer per uur voorkomen, aan de kust kan de wind pieken naar 100 kilometer per uur. In het Waddengebied wordt de sterkste wind verwacht. Met windkracht 9 is er daar waarschijnlijk sprake van storm. Mocht het zover komen, dan zou het de eerste storm sinds 24 januari 2018 beteken.

Verder is het weerbeeld wisselend. Er trekken buien over het land, waarbij ook kans is op hagel. Tussen de zich snel verplaatsende buien breekt de zon af en toe door.