Giftige poliepen teisteren badgasten Australië

Volgens de reddingsdienst van Queensland op Twitter zijn de Portugese oorlogsschepen door ongewoon sterke winden naar de kust gedreven.

CANBERRA - Vele badgasten zijn in Australië pijnlijk in contact gekomen met de tentakels van Portugese oorlogschepen, een verzameling giftige poliepen die door hun verschijning ook wel kwal worden genoemd. Verschillende stranden in de staat Queensland zijn gesloten.