Koning Maleisië treedt onverwacht af

Maleisië heeft negen deelmonarchieën. Diegene die wordt aangewezen als koning is dan gedurende die vijf jaar niet het hoofd van zijn deelmonarchie. Een regent neemt zijn plaats in. Nadat de vijf jaar om is, wordt diegene weer hoofd van zijn deelmonarchie. Muhammad V is sultan van Kelantan.

Het aftreden komt een week nadat de koning na twee maanden ziekteverlof juist weer was begonnen. Muhammad is gescheiden, maar in december doken er foto's op van zijn nieuwe huwelijk dat in Rusland werd voltrokken. Het hof wil niet reageren op de beelden.