Station Zwolle twee keer ontruimd, twee keer twee verdachten aangehouden

Even na kwart voor vier, ruim na de aanhouding van de twee, werd het station voor de tweede keer ontruimd, vanwege de aanhouding van nog twee andere verdachten ’van een andere incident’. Volgens politiewoordvoerder Jan-Willem Hemmen gaat dat om een gevalletje ’roken in het toilet van een trein’. Dat levert normaal gesproken een vermaning op van een conducteur, maar nu was de politie er toch... Het station is inmiddels weer vrijgegeven.

Een deel van station Zwolle werd zondagmiddag afgesloten en op de perrons waren agenten met kogelwerende vesten te zien. Volgens de politie waren omstreeks 15.00 uur twee verdachten aangehouden en waren verder alle passagiers uit de trein gehaald.

Ⓒ News United / Stefan Verkerk

Getuigen melden dat passagiers, naar schatting zo’n dertig, een voor een uit de trein werden gehaald. Zij moesten de trein verlaten met de handen op het hoofd.

Andere getuigen spraken over veel activiteit van politieauto’s op de nabij gelegen A28.

Het treinverkeer van en naar Zwolle werd op last van de politie gedurende enige tijd stilgelegd. Daarna werd het station vrijgegeven en kwam het treinverkeer net weer een beetje op gang toen het station voor de tweede keer werd leeggeveegd.

Oproep

Bent u of kent u iemand die zondagmiddag door de politie op het station Zwolle uit de trein werd gehaald of weet u meer van de zaak? Meld u dan bij nieuwsdienst@telegraaf.nl of via Whatsapp