OPROEP: Vast in skidorp?

Wintersporters zitten vast door de extreme sneeuwval Ⓒ Eigen foto

Wintersporters die weer naar huis willen, hebben nog steeds moeite hun wintersportplaats te verlaten. Zit u nog steeds vast in uw skidorp? Of bent u juist eerder vertrokken, of gaat u later terug vanwege de extreme sneeuwval? Mail dan u verhaal met telefoonnummer naar b.dijkstra@telegraaf.nl