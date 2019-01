Uit flat gegooid jongetje (1) maakt het goed

Het kindje werd zaterdagavond rond 18.30 uur in kritieke toestand op straat gevonden na een melding dat het naar beneden zou zijn gegooid.

Het voorval gebeurde in de Fresiastraat. De politie meldde zaterdag aanvankelijk dat het kind van de eerste verdieping was gegooid. Later had de politie het erover dat het jongetje was gevallen, maar dat er volgens de melding wel opzet in het spel zou zijn.

Een politiewoordvoerster meldt dat de moeder ook in het appartement was toen het kind naar beneden viel. Zij is als getuige gehoord.