Enorme python eet vrouw (54) op in jungle op Sumatra: ’Iedereen was stomverbaasd’

De slang was volgende lokale berichten bijna zeven meter lang. Het slachtoffer, Jahrah, was natuurlijk rubber gaan verzamelen in de jungle op het eiland Sumatra en zou levend zijn opgegeten. De python kampte na zijn vangst met een flinke bult, waardoor bekenden van de vrouw doorhadden dat haar vermissing - ze was al een paar dagen zoek - met de omvangrijke slang te maken had.

Het hoofd van Jarah’s dorp, Anto, zegt dat de slang waarschijnlijk op haar is gesprongen om haar te verstikken. Volgens hem was dat waarschijnlijk zeer pijnlijk en duurde de worsteling urenlang.

„Het slachtoffer kwam vrijdag niet thuis nadat ze afscheid had genomen van haar familie om naar de tuin te gaan om rubber van bomen te halen”, laat Anto aan de pers weten. „Onze bewoners hebben de slang gedood en zijn maag ontleed. Iedereen was stomverbaasd. Het bleek dat de vrouw die we zochten in de maag van de slang zat.”

Het dorp in het westen van Indonesië kampt de laatste tijd vaker met angstaanjagende slangen. Zo zijn er onlangs nog grotere exemplaren in de buurt gesignaleerd, meldt Daily Mail. Twee geiten moesten er ook al aan geloven.

In 2017 was het de vermiste Akbar Salubiro (25) die op weg was naar een afgelegen dorp op het eiland Sulawesi, toen hij aangevallen en opgegeten werd door een python.