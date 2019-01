’Trump wil garanties voor Koerden’

Volgens de krant Haaretz moet voor het vertrek van de Amerikanen tevens vaststaan dat Islamitische Staat is verslagen. Een woordvoerder van de nationale veiligheidsraad (NSC) bevestigde de berichten. Washington is onder meer bezorgd over wat er met zijn Koerdische geallieerden in de strijd tegen IS gaat gebeuren als Turkije zich sterker manifesteert in Syrië.

„We denken niet dat de Turken militaire operaties moeten ondernemen die niet volledig zijn afgestemd met de VS en waarmee de VS hebben ingestemd”, aldus Bolton, die ook zei dat er geen vast tijdplan ligt.