Sneeuwproblemen Oostenrijk nog lang niet voorbij

De problemen zijn groot in het Alpenland: Talloze wegen zijn afgesloten, treinen rijden minder, dorpen zijn van de buitenwereld afgesneden en in Tirol geldt een verbod op boswandelingen.

Bekijk ook: Steeds meer plaatsen in Oostenrijk afgesneden

Door het steeds zwaarder wordende sneeuwdek breken takken af. Op sommige plekken is de stroom uitgevallen doordat er bomen op de elektriciteitsdraden zijn gevallen en de lijnen zijn bezweken door de sneeuw, zo meldt de Oostenrijkse ORF. Duizenden mensen zaten uren zonder stroom. Driehonderd treinreizigers zaten uren vast in de nachttrein tussen Graz en Zürich die door een kapotte bovenleiding niet verder kon.

De Fernpass, een van de belangrijkste verbindingen tussen Duitsland en Oostenrijk, was zondagmorgen enige tijd afgesloten vanwege een lawine. De skigebieden Obertauern (Pongau/Lungau) en Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) waren zondag voor het verkeer afgesloten. In deze populaire plaats zaten 12.000 vakantiegangers vast. Zaterdag stonden terugkerende vakantiegangers uren in de file.

In het skigebied Diedamskopf in Schoppernau kwam zondag een skiër om het leven door een lawine.

Ook in Duitsland zorgt het winterweer voor problemen. Vooral in het zuiden bij München had het treinverkeer zondag veel last van de sneeuw. Op het vliegveld van de hoofdstad van Beieren werden vijftien vluchten geschrapt. Zaterdag had de luchthaven de grootste moeite de start- en landingsbanen sneeuwvrij te houden. De luchthaven annuleerde toen 130 vluchten.

In Zuid-Duitsland, Berchtesgadener Land, werd zaterdag een twintigjarige bergwandelaarster bedolven door een lawine. Hulp mocht niet meer baten.