Luchtaanval doodt aanslagpleger USS Cole

Jamal al-Badawi zat tot 2004 achter de tralies in Jemen. Ⓒ REUTERS

WASHINGTON - Jamal al-Badawi, een aanhanger van al-Qaeda die betrokken was bij het bombardement op het Amerikaanse oorlogsschip USS Cole in 2000, is om het leven gekomen door een luchtaanval van het Amerikaanse leger. Die aanval was op 1 januari, maar nu pas heeft de Amerikaanse president Donald Trump bevestigd dat al-Badawi gedood is.