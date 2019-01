’Verdachte Zwolle sprak over explosief’

De treinreiziger hoorde zondag op het station van Emmen iemand een ’verdachte opmerking over een mogelijk explosief in de trein’ roepen. Later belde hij vanuit de trein, die van Emmen naar Zwolle reed, met de politie. Voor het station van Zwolle werd de Arriva-trein stilgezet.

Daarna haalde een zwaarbewapend arrestatieteam de trein leeg om vervolgend twee mannen te arresteren af te voeren. Later werden nog drie anderen opgepakt voor andere redenen. Een van hen had een bijl bij zich.

Na het incident werd de trein uitvoerig geïnspecteerd. Hierbij werd niets aangetroffen, meldt de politie, die vraagt om getuigen die op het station van Emmen ook iets over een explosief hebben horen roepen.