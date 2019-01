Honderden predikanten: goedkeuren homoseksualiteit is zondig

Het document is een Nederlandse versie van de Nashville-verklaring, die werd gelanceerd in de Verenigde Staten. Het geldt volgens de ondertekenaars als gids over de omgang met homoseksualiteit in de huidige tijd.

De opstellers spreken van een ’historische’ overgangssituatie. „Terwijl de westerse cultuur in toenemende mate postchristelijk is geworden, is zij bezig om op ingrijpende wijze een nieuwe invulling te geven aan wat het betekent mens te zijn.”

’Dit polariseert debat’

Vooral artikel 10 is stellig en pikant. Terwijl er de laatste tijd meer tolerantie voor homoseksualiteit komt binnen de kerk, wordt in dit document stellig beschreven dat het ’zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren’.

Dagblad Trouw, van christelijke signatuur, stelt dat het document ’het debat over homoseksualiteit in protestants Nederland verder verhardt en polariseert’.

Verschil homo en homoseksualiteit

De verklaring maakt overigens onderscheid tussen homo’s en homoseksualiteit. Dat laatste is slecht, de mensen zelf hebben wel een plaats in de kerk, aldus de predikanten. „Zij die bij zichzelf een homoseksuele gerichtheid herkennen of worstelen met hun geslachtelijkheid, mogen weten in de christelijke gemeente een volwaardige plaats te hebben.”