Dreigende situatie bij kerk in Nijmegen

De situatie begon om 17 uur. Sindsdien probeert de politie uit te vogelen wat er precies aan de hand is, vertelt een woordvoerder. „Het gaat om een mogelijke dreiging. We zijn nu aan het uitzoeken of er daadwerkelijk iets bedreigend is en wat dat betekent. Dat onderzoek loopt.”

„Waar de dreiging precies op gericht is, kan ik niet vertellen, maar we nemen niet voor niets voorzorgsmaatregelen.”

Vieringen afgelast

De Dobbelmannweg is afgesloten en blijft dat totdat er meer duidelijkheid is. Goran Savic, secretaris van de parochie Heilige Sava, weet ook niet precies wat er aan de hand is. De politie deelt niet alle informatie.

„Iedereen die de straat in wil, moet terug. Heel apart. Naar wat er aan de hand is, kan ik nu alleen maar gissen”, vertelt hij tegen De Gelderlander.

De parochie heeft ondertussen de kerstvieringen van zondag en maandagavond - de orthodoxe kerk heeft een andere kalender - afgelast.