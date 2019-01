Saoedische vrouw iets meer bij scheiding betrokken

’Hervormer’ Mohammed Bin Salman. Ⓒ Foto Reuters

RIYAD - Van onze correspondent Vrouwen in Saoedi-Arabië blijven niet langer in het ongewisse over hun huwelijksstatus. Tot nu toe konden mannen heel eenvoudig achter de rug van hun echtgenote om een echtscheiding aanvragen. Met ingang van deze week krijgen de vrouwen voortaan een sms van de rechtbank met de bevestiging dat het huwelijk is ontbonden.