’Kinderverkrachter’ krijgt steun: België woest op rapper

Eddyani heeft meer dan 200.000 volgers op Instagram. Ooit zette de jonge rapper zich in voor Kom op tegen Kanker met het nummer ’Slimme Jongen’ waarmee hij zijn fans op het hart wilde drukken dat roken ’je kapot maakt’. Een ’voorbeeldallochtoon’, zo klonk het, op handen gedragen.

Nu klinkt er slechts kritiek. Dat komt allemaal door het nummer ’Amigo’ dat Eddyani opdraagt aan zijn vriend en collega-rapper Moreno, die een 15-jarig meisje de prostitutie in dwong.

„Rapper Moreno is een kinderverkrachter, die -onder meer- een 15-jarig meisje in de prostitutie heeft gedwongen, gedrogeerd heeft en de opbrengsten daarvan in zijn zak heeft gestoken. Een kinderverkrachter die anderen het mogelijk maakte om kinderen te verkrachten tegen betaling. Toen het meisje wanhopig de prostitutie probeerde te ontsnappen, heeft hij haar meermaals bedreigd met de dood om haar te kunnen blijven misbruiken. De man kreeg 5 jaar cel”, zo schrijft politica Zuhal Demir op Facebook.

Bekijk hieronder de video. Tekst loopt verder.

„Gaan we dit soort mannetjes, als moeders, zussen, vaders en broers, een vrijgeleide blijven geven om kinderverkrachting goed te praten?”, vraagt ze zich af. Ook vicepremier en minister van Gelijke Kansen Kris Peeters (CD&V) veroordeelt ’ten stelligste’ het lied en op Twitter sluiten veel Belgen zich daarbij aan.